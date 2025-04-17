傳盧秀燕點頭參選黨魁　朱立倫：非常歡迎

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席朱立倫到新北板橋替罷免綠委張宏陸團體募集連署書。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北4月17日電（記者 張嘉文）有媒體報導，中國國民黨籍台中市長盧秀燕對於角逐黨魁一事已點頭，僅等待時機宣布，另外黨籍前彰化縣長卓伯源昨也宣布參選主席。國民黨主席朱立倫今天對此表示“非常歡迎、非常歡迎”，但現在全黨所有精力都在團結，歡迎大家共同反惡罷、戰獨裁。



繼昨天在台北市力挺罷免綠委吳思瑤團體後，朱立倫今天早上前往新北板橋，號召新北市“立委”和議員集結掃街，替罷免張宏陸團體募集連署書，更擺出“戰獨裁、我是台灣人我反綠”的大字報表達訴求，一行約50人沿路高喊罷免張宏陸的口號，氣勢相當不錯。



朱立倫受訪時對於黨主席改選一事強調，就如黨中央昨天表達的立場一樣，“非常歡迎”，但現在應該集中力量來共同反惡罷、戰獨裁。



另外，罷免國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁的領銜人李美玲遭爆料，負責的兩個花蓮當地協會這幾年獲得民進黨政府多個單位累積近千萬元補助。



朱立倫對此表示，這絕對不是單一個案，民進黨豢養多少公民團體、多少側翼組織，打著公民團體名號對付在野黨，用的都是國家的錢，都是政府的錢，“這不是貪污，什麼是貪污？”

