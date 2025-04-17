許淑華喊話賴清德　關稅談判絕不能犧牲農業

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月17日電（記者 方敬為）針對美國對等關稅政策衝擊，賴清德要民眾“吃苦當吃補”，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，現在不只全台中小企業都在關切高關稅壓力，連農業也要面對台美貿易零關稅談判的打擊，但民進黨政府沒拿出對策，反而要人民吃苦當吃補，難道是在打預防針，要百姓做好吃苦的心理準備？她呼籲，談判過程絕不能犧牲農業。



針對“賴政府”要台灣人“吃苦當吃補”，許淑華17日出席“企業捐贈南投縣國中小學實務投影機儀式”受訪表示，相關論述凸顯民進黨政府沒有把握對美談判的結果，所以要打預防針，讓大家有個心理準備“吃苦當吃補”。政府在第一時間在對美國對等關稅的態度及反應，不夠明快，甚至主張台美經貿從零關稅談起，中小企業要先面對高關稅壓力，接下來農業可能又要受到零關稅衝擊，令人堪憂。



許淑華指出，尤其農業是台灣弱勢產業，也是政府對外談判過程中最容易被犧牲的一環，上周縣府已召集縣農會及13個鄉鎮市農會座談，盤點目前農業現況。由於美國是台灣農業貿易的主要市場，自美進口的部分佔21%，出口美國則佔18%。目前銷售往美國最多的就是茶葉、花卉、稻米，其中茶葉、花卉主要的產區就在南投縣。另外，縣內包括香菇、梅子、蜂蜜等項目，倘若未來零關稅傾銷，也會受到嚴重衝擊。

