柯文哲臉書圖卡呈現庭訊重點　批檢方威脅訊問

民眾黨指控檢察官，預設立場、結論，毫不客觀。用重刑壓迫被告，而非以證據取得口供。（柯文哲臉書） 中評社台北4月17日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪污、政治獻金案等，台北地院17日上午提解柯出庭。柯的辯護人主張認罪被告前副市長彭振聲、都委會前執秘邵琇珮被檢方不正訊問。民眾黨17日在柯文哲臉書發文指出，辯護律師團對於檢方的“證據清單”與證據能力，提出強烈質疑，發現相關證據充滿不正訊問、臆測，甚至威脅。辯護律師要求“先勘驗確認真偽，避免誤導”。



台北地檢署2024年12月月26日依貪污違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪起訴柯文哲與共犯共11人，對柯求刑28年6月；移審後，柯二次裁定新台幣3000萬元、7000萬元交保加電子腳環監控，但檢方抗告，法院再將柯裁押迄今。



17日上午9時30分再次開庭，受命法官許芳瑜請柯文哲一方對證據能力表示意見，律師蕭奕弘全盤否認認罪被告筆錄的證據能力。蕭說，檢察官在看守所偵訊彭，沒有全程錄音影，並暗示彭作出不利於柯的指控，還對彭說“你要做余文、李述德就對了”！



至於對邵琇珮的偵查部分，蕭奕弘說，檢察官也對邵女說“妳被賣了啦”等，令邵女承受壓力，還對邵女說“妳如果還是按照在廉政署的說法，妳如果還是覺得可以唬弄過去，就來試試看”！

