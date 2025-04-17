陳佩琪擔心柯心臟疾病　黃國昌猛轟北檢

陳佩琪走到法院外管制區，向支持者喊話。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6月，台北地方法院17日再度提訊柯文哲後還押。柯妻陳佩琪與柯別離後，走到場外看柯粉小草，說很擔心柯的心臟，謝謝大家要一起打贏這場戰。民眾黨主席黃國昌則火力全開猛轟北檢抹黃、抹黑，徹底成為鷹犬打手。



北院17日再度開柯文哲被起訴後的一審庭，出席者有法官許芳瑜、柯文哲及律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘。北檢有檢察官姜長志、林俊廷、陳思荔，檢察官黃琬珺、陳玟瑾旁聽，書記官黃傳穎、通譯曾諭昶。旁聽席有大批媒體、民眾黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、民眾黨全體“立委”及黨公職、柯文哲支持者等。



退庭後，陳佩琪、黃國昌等人走到院外管制區，與小草喊話。陳佩琪說，她剛在庭上看到柯文哲，心裡很不捨，法律在沒有任何證據和違法行為下，將所有人都羈押，也不考慮被告們的身體健康狀況。她說她會持續找醫生，幫柯文哲看心臟方面問題，擔心是否主動脈剝離，要看診治療。謝謝大家這麼熱的天還來關心柯，她代表柯文哲與民眾黨公職表達感謝，大家再一起打贏這場戰爭，謝謝。小草熱烈歡呼喊著“佩琪加油”。



黃國昌則火力全開痛批，北檢檢察官丟光法律人的臉，在公開法庭上意圖要抹黃柯文哲。北檢應接受公開檢驗，北檢心虛，逼前台北市副市長彭振聲、都委會執秘邵琇珮認罪咬柯文哲，還覺得沒勘驗必要。北檢怕社會大眾發現自己已徹底成為打手、鷹犬。

