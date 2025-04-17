國民黨北檢集結　張啟楷：藍白共抗綠色恐怖

張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6月，台北地方法院17日再度提訊柯文哲後還押。中國國民黨正身陷罷免連署司法案風波，屢屢有人遭約談收押。國民黨主席朱立倫下令晚上6點集結北檢。民眾黨籍“立委”張啟楷表示，藍白共同捍衛民主自由，對抗綠色恐怖。



針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被約談，朱立倫下令晚上6點國民黨集結北檢抗議。民眾黨主席黃國昌受訪回應，過去幾天已驗證他說過，民眾黨被搜索，到目前為止大家有聽到搜了什麼東西嗎？無怪乎今天柯文哲的辯護律師當庭直接講，所有的證據資料、錄音錄影都要移到北院，檢察官為何一句都不敢吭聲？



張啟楷向中評社表示，今天柯文哲、明天國民黨，後天是誰？是不是你和我？柯文哲被關了8個月，國民黨很多人被控涉嫌偽造文書收押，被交保的人交保金，居然比民進黨的“共諜”還來得高。民進黨指揮檢調都不演了，以前是白色恐怖，現在是綠色幽靈，抄了國民黨北、中、南黨部並約談主委，是綠色恐怖。



張啟楷說，國民黨晚上要來抗議，可看到當初是柯文哲，現在是國民黨，藍白在野黨要共同一起來捍衛民主自由。不只柯文哲和國民黨，大家都要共同捍衛。民進黨已無法無天，在野黨、台灣人都要硬起來。



民眾黨“國家治理學院”主任翟本喬向指出，國民黨一開始對於司法的抗議力道太弱，當然在反罷免過程、程序都該小心，以防被抓把柄。但國民黨要加入抗議司法不公，民眾黨也是很歡迎，一起抗議民進黨。