李貞秀：38萬陸配是台灣人　別為抗中內鬥

民眾黨籍陸配李貞秀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）台官方要求陸配及其子女提出大陸除籍證明釀風暴，台灣民眾黨籍陸配李貞秀接受中評社訪問表示，38萬名在台的陸配還有他們的子女多是台灣人，有“中華民國”籍，希望“賴政府”別為抗中保台，內鬥自己人，別再壓迫人民。



李貞秀表示，請民進黨政府別再壓迫人民，她都放棄大陸籍了，這明明是政府自己的行政疏失所造成漏洞，應設法自己去解決，但卻造成陸配的心理恐慌，還要增添交通、生活成本，很不便，利用行政機關去壓制、壓榨人民。



李貞秀，出生於湖南省衡南縣，“5寶媽”。民眾黨籍第11屆不分區“立委”被提名人。亞東技術學院電機工程系副學士，歷任OSCAR淨零排放韌性供應鏈聯盟創始會員、新竹創新創業協會ESG永續發展委員會主委、星和利股份有限公司創辦人、竹北市長競辦主委、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌辦公室助理等。



李貞秀向中評社表示，陸配收到通知後，一般來說就是透過海基會文書作業以及“移民署”，但政府卻當作政治動作，為了查“共諜”，要求陸配都要提出放棄陸籍證明，但很多人已在台幾十年，甚至親人不在、要回去找資料，她認為不應該用那麼沒高度的手段，“賴政府”用意識形態，對最弱勢的特定族群陸配進行行政處罰。



李貞秀說，在台陸配有38萬人，還有新二代，整個家庭都被影響，甚至新二代的工作都受到牽連，為了除籍不知要請假搞多久，她也有收到通知，但她早已除籍，她原以為政府是針對她，結果竟是38萬陸配，真的沒必要去承受這樣的政治運作，造成民眾、公務員都疲於奔命。



她還說，“賴政府”上任以來，一直搞鬥爭，懷疑人民是否有共產黨身分，她沒有，事後質疑她的政府官員與民進黨籍“立委”也都沒對她道歉。她很熱愛台灣，她們與新二代都有投票權，都是台灣人，台灣已是她的家，執政黨卻還清算自己人，把她們當外人，令人心疼、失望，民主社會不該把合法的公民畫分二等公民，“中華民國”不是自由民主嗎？台灣的驕傲不是言論自由嗎？



“為了抗中保台，打壓、限縮言論，不是獨裁嗎？”李貞秀嘆，台灣人民不會屈服戒嚴，執政黨造成這麼多紛擾、搞得人心惶惶，且無禮傲慢、秋後算帳。陸配辛苦賺錢養家糊口，還有些人身兼好幾份工作，卻因行政官員的疏失，讓最弱勢的陸配族群都受到影響。