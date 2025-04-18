傅建雄：罷免預測失準衝擊連任　朱要釋疑慮

國民黨籍屏東市民代表傅建雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月18日電（記者 蔣繼平）檢調連日搜索罷免綠委團體，讓藍營內部情勢低迷，中國國民黨主席朱立倫浮現領導危機。國民黨籍屏東市民代表傅建雄接受中評社訪問表示，朱主席可能沒有料到罷免會被推到極限狀況而策略失準，要趕緊調整不要再輕忽民進黨對在野黨的攻擊，此外，雖然朱爭取連任主席雖會受挑戰，但若能講清楚2028的規劃，讓大家沒有疑慮，朱仍是好人選。



傅建雄，中山大學政治學碩士，2018年當選國民黨屏東市民代表並連任至今。曾任國民黨屏東市黨部執行長，熟悉黨務運作。



傅建雄表示，朱主席對民進黨發動的大罷免“極限設想”狀況可能有落差，沒有設想到民進黨會運用司法手段到這個地步，譬如綠營現在將偽造文書操作成組織犯罪，轉換法律概念來訴諸輿論，在民意上就會顯得國民黨較為弱勢。



傅建雄表示，罷免策略一開始在國民黨與公民團體沒有那麼多連結下，發動連署時面臨要找誰當領銜人的問題，其實找黨公職都不是什麼壞事，但連署過程嚴不嚴謹，或者對找來的或合作的領銜人不熟悉或無法掌握其狀況時，都會產生負面新聞反噬。



傅建雄表示，朱主席很辛苦帶領國民黨，議題設定也沒有問題，但輕忽了民進黨透過不合理、不正當的手段取回“國會”多數的決心，只能說朱主席非常輕忽，加上連署過程留下許多可以讓民進黨操作、甚至影響輿論的空間。



傅建雄表示，他也當過黨工，呼籲朱主席要展現更積極作為、更強有力的捍衛為黨工作的同仁及其家屬。目前走向第二階段連署，國民黨就要出來帶頭跑，不能再隱身其後，已經變成政黨對決就要站出來。