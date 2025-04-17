工總對“賴政府”喊話與美談判不要被綁著走

工業總會理事長潘俊榮致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅，雖目前暫緩90天，仍引起台灣產業界不安。工業總會理事長潘俊榮17日當著“行政院長”卓榮泰的面喊話，特朗普的政策一個禮拜變5次，與美國談判一定不要被綁著走，產業界全力支持，再唱衰就沒格調了。



潘俊榮說，特朗普是商人，應該找商人去談，工總有許多優秀的談判人才，盼政府能納入談判團隊。對此，卓榮泰則笑回，在場有很多人是談判高手，但對美談判的內容與團隊不會對外宣布，會再私下請教，避免看不到產業需求及放棄應該堅守的原則。



特朗普2日宣布對個別貿易夥伴課徵10%至50%不等的高關稅，其中對台課徵32%對等關稅，而台美關稅談判11日首度以視訊方式接觸。



工業總會17日下午召開第13屆第2次會員代表大會，由於美國總統特朗普關稅政策引發各界動盪，“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝受邀到場瞭解產業界的聲音。工總也邀請鴻海董事長劉揚偉以AI產業做專題演講，但劉揚偉並未談及美國關稅議題。



潘俊榮親自下樓迎接卓榮泰、郭智輝等人，致詞時多次表態力挺“賴政府”的立場。他表示，“賴政府”在緊急狀況下，馬上組建團隊要去和美國談判，相信陣容一定很堅強。但他還是想要向卓榮泰提議，此危急時刻應該產官學綁在一起，尤其特朗普是商人，應該找一些商人去談判，會更瞭解特朗普想法，工總就有許多優秀的談判人才。



潘俊榮點名，包括在國際上投資許多、瞭解中國大陸產業的敏實集團創辦人秦榮華。也有在美國長居25年以上的聯華集團副董事長苗豐盛，對美國人心態、文化相當瞭解。還有自哈佛經濟系學成歸國的東和鋼鐵董事長侯傑騰，都是非常優秀的人才。他特別推薦給政府，讓台灣談判團陣容更強大。



潘俊榮說，“經濟部長”郭智輝是商人出身，絕對會保護企業利益，讓產業不會受苦受難。面對特朗普政策一個禮拜變5次，大家一定支持卓榮泰，一定要跳脫，不要被美國牽著走！在座160位理事長都在同一條船上，我們絕對全力支持政府，再唱衰就沒格調了。不要吃碗內看碗外，大家一起幫忙承擔，大家一起拚經濟，讓台灣變得更好。