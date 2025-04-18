施威全：台官方追討陸配除籍證明似納粹

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月18日電（記者 方敬為）針對台官方發函要求全台陸配追繳中國大陸除籍證明，淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，民進黨政府顯然是在炒作認同政治，“賴政府”對陸配的作法，就如同德國納粹當年對猶太人進行的種族歸納（Racial profiling），且針對已完成定居程序並取得台灣身分證的陸配追討除籍證明，形同推翻先前的行政決定，有重大疑義。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委期間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



台灣“移民署”發函通知在台定居及設有戶籍的陸配，3個月內補繳“喪失原籍證明”，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議。



施威全表示，其實民進黨的做法主要是在炒作認同政治，並不是真的為了“國家安全”考慮，或者是社會安定的面向，綠營還是在利用有些台灣民眾對陸配的刻板印象，及恐慌加以操弄，以達到政治目的。民進黨政府藉此向綠營的支持者展現，對中國大陸強硬的姿態。



施威全提到，其實陸配對台灣經濟有程度上的貢獻，以過去大家經常質疑的健保而言，陸籍配偶在台灣繳交的健保費，遠大於他們從台灣獲得的醫療資源，更何況長期在台灣生活的陸配，他們對於在台家庭的貢獻非常多，包括民生經濟、改善少子化問題等，假設台灣真的缺少陸配這一塊，台灣的經濟絕對會受影響。



截至2023年底統計，台灣的大陸、港澳地區配偶人數逾59萬，其中大陸地區配偶約有36萬2400人，占60.97%。施威全說，民進黨現在的手段就是利用部分台灣民眾的恐慌和政治操作，將陸配貼上負面標籤，這在法律上這當然是有問題的。

