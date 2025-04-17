蔣萬安晚間赴北檢聲援　李西河：集會未核准

民進黨台北市議員許淑華(右)質詢台北市警察局長李西河(左)。（照片：台北市議會議事影音直播） 中評社台北4月17日電／檢調偵辦“幽靈連署”，近日搜索約談雙北多名罷免民進黨“立委”罷免案連署的領銜人及中國國民黨地方黨部。國民黨主席朱立倫17日中午下動員令，號召黨公職今晚相約北檢，黨籍台北市長蔣萬安也表態會去。民進黨籍台北市議員議員許淑華17日問台北市警察局長李西河相約北檢行動是否有申請？李西河表示，“是沒有申請核准的集會。”



媒體報導，許淑華今天在台北市議會警政衛生部門質詢，指國民黨主席朱立倫晚間號召的相約北檢行動是否有申請？李西河坦言“今天沒有申請”；許追問“所以是非法集會？”李說，“是沒有申請核准的集會。”



許淑華說，依照集會遊行法第25條，如果是沒有申請核准的集會，警察需要警告、禁止、命令解散，所以警察局要舉牌幾次就可以要求解散？李西河表示，當現場警員勸導、警告、禁止後就可以移送法院，不過還是要看現場聚集的人潮狀況，看有沒有必要驅離解散。李西河強調，還是要看有沒有侵犯路權等。



許淑華質疑，蔣市府先前要求罷免團體申請路權，如果今天晚上蔣萬安要去北檢，她認為，警察局也應該要取消要求罷團擺攤要申請集會遊行法，不然為何蔣市長可以只要舉牌，罷免團體卻要被要求嚴格？否則這件事雙標，她不能忍受。



李西河說，會看現場狀況處理，也強調蔣市長沒有要求罷團申請集會遊行，那只是警察局內部研議而已，警察局執法會一致。