中美關稅戰　鴻海劉揚偉：最大問題不確定性

鴻海董事長劉揚偉出席工業總會會員代表大會後受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）中美關稅戰越演越烈，《彭博社》報導特朗普政府準備向各國施壓，要求限制與中國的貿易往來，甚至對某些與中國關係密切的國家徵收“二級關稅”。鴻海董事長劉揚偉17日表示，市場還是要open，貨物自由流通才對整個產業有幫助。



劉揚偉也說，關稅高低沒有人知道最終的結果是什麽，現在最大的問題是不確定性。



至於美國關稅政策對鴻海集團的影響？劉揚偉說，鴻海在4、5年前就已佈局區域化製造，關稅政策對鴻海當然有影響，但相對較輕。



工業總會17日下午召開第13屆第2次會員代表大會，由於美國總統特朗普關稅政策引發各界動盪，“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝受邀到場了解產業界的聲音，工總也邀請鴻海董事長劉揚偉以AI產業做專題演講。



劉揚偉會後接受媒體訪問，被問及怎麼看美國希望能圍堵中國，甚至課徵二級關稅？他表示，市場還是要open，貨物要能夠自由流通，才對整個產業有幫助，才是最好的情況。若限制產品流動，就等於開始限制了市場，也限制了創意，所以最好是open。



媒體追問，美國關稅政策對鴻海相關佈局會否有影響？劉揚偉說，說不會影響是不可能的，一定會有影響，但鴻海已在4、5年前展開相關佈局，當時就一直在提整個產業會往區域化製造方向發展，所以雖然關稅對鴻海有所影響，但鴻海佈局得早，影響相對較輕。

