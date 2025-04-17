盧秀燕：司法濫用到極致　從政30年最嚴重

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／檢調偵辦“幽靈連署”，今天上午搜索中國國民黨台北市中山、大同區黨部，並約談台北市黨部主委黃呂錦茹，稍晚將移送台北地檢署復訊。國民黨籍台中市長盧秀燕17日下午表示，“我從政30年，這是‘國家’司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止！”



這是盧秀燕第二度對相關事件表達態度。不過，對於媒體追問是否要參選國民黨主席，盧秀燕則沒有多回應。



針對國民黨台北市黨部遭搜索，盧秀燕17日下午出席山地原住民“立委”盧縣一中部聯合服務處揭牌儀式時受訪表示，她再次強調，罷免是政治運動。罷免的發起人，“國家”並沒有給他權力去查核連署人的身份，這個連署人如是未成年，或是持有外國國籍或死亡，或者是怎麼樣的一個不合格情形，罷免發起人，他是沒有權力去查核他們的身分。誰有權利去查核，是選委會。“國家”給它機制、權力，它可以去查核、除錯，那麼也因此，如果他們對於罷免的發起人予以司法重辦，她覺得在法律上，是不公平的，這樣子不但濫用“國家”的司法，也有打壓民主之嫌。



盧秀燕也說，她再次呼籲，這件事情對於賴清德的形象不好，會給人家感覺，“國家”濫用司法打壓民主，她從政30年，這是“國家”司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止。尤其罷免的發起人，沒有被“國家”授予，或有什麼法定的能力去查核身分，“國家”有能力去查的是選委會人員，他可以去除錯、剔除，可是現在卻重辦這些政治運動的發起人，的確是打壓民主，達到恐嚇打壓的目的，這是民主倒退，所以她覺得“國家”這段時間司法濫用到了極致，所以才站出來講幾句話。



