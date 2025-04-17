朱立倫動員北檢見　民進黨批蔣萬安當家鬧事

民進黨對於朱立倫號召集結北檢，痛批帶頭違法。此為發言人韓瑩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨主席朱立倫今下動員令，晚間號召群眾台北地檢署集會，聲援國民黨台北市黨部。民進黨發言人韓瑩痛批，連署造假就是違法，國民黨違法行徑不僅被領銜人母親、國民黨台北市議員證實，也是由台北市長蔣萬安執政的選委會親自查核。國民黨不僅連署造假違法、還護航納粹丟臉丟到國際，現在還要違法上街，顯見朱立倫的無能。



民進黨也批，國民黨不僅干擾司法，現在蔣萬安還要帶頭違法，至首都治安於不顧，讓台北市警察左右為難，蔣萬安是當家鬧事，完全不適任首都市長。呼籲國民黨懸崖勒馬，誠實面對司法，否則終將被社會唾棄。



韓瑩指出，面對國民黨死亡連署涉及偽造文書，檢調搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，被國民黨惡意指控為司法迫害。但國民黨台北市黨部之所以遭到調查，正是因為自身發起的惡意罷免，遭查出大量死亡連署，而且國民黨自家議員鍾小平更爆料，有人把國民黨青工會名冊拿給領銜人李孝亮，李孝亮是人頭，完全沒有參與連署。甚至在違法遭到告發後，李孝亮二度與黃呂錦茹碰面，讓人合理懷疑有串供滅證之虞。國民黨主導系統性抄名冊的違法行為，早已昭然若揭。



韓瑩批評，由國民黨主導罷免綠委的不合格率，動輒三成以上甚至高達四成，全台將近2萬份的不合格連署，死亡連署更是近2千人，連署造假就是違法，死亡連署更是違法鐵證。再者，連署書查對皆由各地方選委會負責，台北市選委會就是由蔣萬安的市府秘書長李泰興擔任選委會主委。李泰興親口在市議會證實，台北市選委會逐一查核揪錯，許多連署錯誤一望即知，連姓名都抄錯。朱立倫若要率眾抗議，應該先去台北市政府找蔣萬安要說法，而不應該假司法迫害之名，行政治惡鬥之實，意圖干擾司法。



韓瑩表示，朱立倫面對國民黨涉及系統性抄名冊的違法行徑，接連遭到藍營執政的台北市選委會、國民黨台北市議員、領銜人母親證實，朱立倫不思反省、至今仍不願面對社會說明，反而帶頭政治惡鬥，號召藍營支持者包圍北檢，是朱立倫黨主席無能的展現。



韓瑩表示，國民黨不僅涉嫌造假連署的組織犯罪，違法在先，現在又要於集會禁制區的北檢號召聚眾，視“國家”法律如無物。甚至應謹守行政中立、依法行政、督導台北市警務治安的台北市長蔣萬安，竟然響應違法集會稱會出席，簡直荒謬至極、目無法紀。