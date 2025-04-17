謝龍介響應朱立倫號召　北上參與抗議

國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介17日號召藍營議員批賴清德上演綠色恐怖戲碼。（中評社） 中評社台南4月17日電（記者 蔣繼平）檢調偵辦親藍民團罷免綠委連署涉偽造文書案，中國國民黨多處地方黨部遭搜索，黨工也被約談，國民黨主席朱立倫號召黨公職今晚赴北檢抗議。國民黨台南市黨部主委、不分區“立委”謝龍介今天則率台南市議會黨團議員怒嗆賴清德上演綠色恐怖戲碼，他除今晚響應號召，台南藍營議員服務處都將成為罷免15綠委連署站。



謝龍介17日偕同國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝、黨籍台南市議員方一峰、李中岑、盧崑福、蔡育輝、曾培雅共同發表聲明，王家貞、林美燕、蔡宗豪服務處也派代表到場支持。



謝龍介表示，黨主席主朱立倫正式下動員令“為台灣戰獨裁、為正義站出來”，台南市絕不缺席，他今晚會到台北地檢署抗議，後續若有不斷電抗議活動，也會號召人北上。



謝龍介表示，從現在起，國民黨籍台南市各議員服務處，都將成為罷免民進黨15名“立委”的連署站，請人民勇敢站出來一起參與國民黨的以罷制罷，守護台灣珍貴的民主制度。



謝龍介表示，賴清德從台南揮舞司法檢調大刀，砍向國民黨台南市黨部，現在更搜索國民黨台北市黨部與主委黃呂錦茹住家，約談相關幹部。賴清德上任不到一年就動員府院黨，全面進行大罷免，更要毀掉所有反對的聲音。



謝龍介指出，台南藍黨部和議會藍黨團16日進行罷免綠委王定宇和林俊憲第二階段連署，下班人潮湧現，很多年輕人參與，年輕人們也表達看不下去、民主制度就是四年一次，也希望社會安定，確保小孩能在和諧的社會下，健康成長的心聲。