朱立倫動員北檢集會　市警局派百警稱違法

台北市警方出動人馬維安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入“死亡連署”涉偽造文書案，17日遭“調查局”台北市調處搜索約談，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職今晚赴北檢，國民黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等也表態前往。警方出動160名警力，蔣萬安管轄的台北市警局中正一分局則稱是違法集會，不得舉辦。



藍綠發動大罷免“立委”潮，國民黨卻因“幽靈連署”接二連三遭檢調搜索、約談相關人、交保、羈押等，黃呂錦茹今被約談，也將到北檢複訊。朱立倫下令國民黨公職前來抗議。北檢一整日熱鬧，早上台灣民眾黨前主席柯文哲出庭、柯粉小草動員旁聽後，晚間換國民黨。



朱立倫、蔣萬安、張善政等人均表態將到場，蔣萬安管轄的中正一分局卻發布新聞稿指出，依《集會遊行法》第6條規定，台北地檢署及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動。



警方表示，有關17日晚間國民黨將號召群眾至臺北地檢署一事，警方一向尊重民眾表達意見權利，惟集會遊行禁制區依法不得舉行集會，呼籲到場表達意見之團體或民眾，應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為，警方將秉持依法行政、行政中立原則，如有暴力情事警方將嚴正執法，依法維護法律尊嚴及社會秩序。



中正第一分局將以維護台北地檢署安全為前提，亦兼顧民眾言論自由及安全，請民眾配合警方的執法作為，共同維護社會秩序與安寧。



台北市警方已動員160名警力，將至現場維安，其中逾120名是保安警察支援，現場有架設隔柵維安，警方嚴陣以待。截至今晚6點，現場已湧入上百名民眾，國民黨青年軍已到場，另外還有國民黨籍“立法院長”韓國瑜粉絲直播主高鈞鈞等在現場直播助陣。



民進黨籍台北市議員也集體發文嗆蔣萬安帶頭違法，無視被自己轄下警方打臉。