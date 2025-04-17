蔣萬安赴抗爭現場　霸氣喊今晚責任都我擔

蔣萬安霸氣喊所有責任他來扛。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援黨主席朱立倫號召的“戰獨裁”抗爭，並進入集遊管制區，蔣萬安說，今天來到這裡，他也告訴警察局同仁，一樣依法行政，但今晚個人的行為、所有責任由他來承擔。



蔣萬安到場時受到現場群眾的歡呼，紛紛高喊蔣市長好，更稱他是國民黨的未來希望。



檢調偵辦“幽靈連署”，17日上午搜索國民黨台北市中山、大同區黨部，並約談北市黨部主委黃呂錦茹，稍晚將移送台北地檢署復訊。國民黨主席朱立倫發出動員令，號召支持者今晚集結北檢，抗議“賴政府”的司法追殺，現場約近2000人到場力挺，且人數持續增加



蔣萬安到場時表示，今天是他第一次來到司法機關表達抗議，長久以來都主張司法獨立、公平審判，但這段期間看到執政的民進黨利用司法手段，作為打壓異己的工具，每個人都可能因為站在執政者對立面而成為下個受害者。



他說，今天來到這裡，他也告訴警察局同仁一樣依法行政，“今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔”。



蔣萬安表示，身為“中華民國國民”、台北市民、三個孩子的父親，他都要站出來，當司法不再公正、不再獨立就是必須站出來的時候。