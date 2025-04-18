中評關注：六成區域“立委”遭罷陷空轉內耗

“中選會”公布進入第二階段罷免連署名單，佔區域“立委”將近六成。（“中選會”提供） 中評社台北4月18日電（記者 黃筱筠）根據“中選會”昨天公布最新第二階段罷免成案的藍綠“立委”共有48位，高達區域與原住民“立委”席次的六成。這種大罷免的形式，恐怕是民主選舉制度首見。而目前罷免藍委民團與國民黨各地方黨部紛紛被檢調搜索與約談，大罷免勢必要決一勝負，就看第二階段藍綠委，到底能有幾位要進入罷免投票階段，朝野要和解，恐怕也不可能了，而“立法院”將持續空轉、內耗。



目前“立法院”總席次是113席，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席。區域“立委”73席加上原住民“立委”6席，共79席，目前罷免進入第二階段連署共48位，遭罷免藍委有35席、遭罷免綠委有13席。宜蘭縣民進黨“立委”陳俊宇、新北市民進黨“立委”李坤城，罷免團體尚未領取連署格式書。



台北地方法院與地檢署昨天一整天都是在野黨支持者。上午是力挺柯文哲的“小草”，晚間換場是國民黨支持者。整個氛圍呈現就是司法打壓在野政黨，追殺在野政黨，否則罷免國民黨“立委”的連署，也有死亡或是偽造連署狀況，為何沒有一視同仁都搜索，都約談，這勢必會被外界詬病。



區域“立委”高達六成進入第二階段連署，“立法院”各個委員會從這個會期3月開始，幾乎每天都是安排考察行程，委員會召開的次數大減，“立委”根本無暇自顧，誰還要開會？“立法院”委員會淪為空轉，這難道不是浪費民脂民膏嗎？加上現在又逢美國總統特朗普祭出高關稅政策，難道各部會不需要透過“立法院”討論，提出因應之道嗎？但不管藍綠“立委”都只想先顧選區，避免被罷免，誰還願意認真到“立法院”開會。



民進黨原住民“立委”伍麗華17日至屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩，她還痛批國民黨主席朱立倫用“分配責任額”手段製造罷免亂象，更用黨意脅迫族人做違法行為。

