朱立倫號召下周六上凱道　罷免賴清德

朱立倫號召群眾下周六上凱道抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨地方黨部因檢調偵辦幽靈連署，從南到北都被搜索約談，國民黨主席朱立倫17日晚發動“戰獨裁，站出來”北檢集結活動。朱立倫痛批賴清德，沒有一天在為台灣努力，只想消滅在野黨。他接著再發出動員令，宣布26日下午3時已取得凱達格蘭大道路權，喊話所有支持者統統上凱道，讓賴清德聽到大家的聲音，要“罷免賴清德”。



檢調偵辦“幽靈連署”，17日上午搜索國民黨台北市中山、大同區黨部，並約談北市黨部主委黃呂錦茹，稍晚移送台北地檢署復訊。國民黨主席朱立倫發出動員令，號召支持者今晚集結北檢，抗議“賴政府”的司法追殺，現場約近2000人到場力挺。



朱立倫17日晚上和黨籍桃園市長張善政一同抵達抗議現場，他在北檢門口向支持者喊話說，賴清德只想搞獨裁、只想消滅在野黨，所有對他有威脅的人都要抓起來、都要關起來。他說“走在路上，有多少人罵我們說，應該趕快喊賴清德下台！各位！這樣的獨裁者我們還能留著嗎？”群眾也高喊不能。



朱立倫強調，今天如果不是賴清德把人民逼到死角，如果不是遇到獨裁者，“我們今天不會逼不得已坐在這裡”。他進一步喊話民進黨不要想躲過今天，賴清德不要想躲在府裡，因為國民黨接下來要上凱道。



朱立倫宣布，26日下週六國民黨已經取得凱道路權，請警察朋友放心，當天絕對會是合法集會，要讓人民知道什麼是真正的大罷免，大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德。



朱立倫痛批賴清德利用鷹犬、東廠對在野黨揮動大刀，我們真正要做的就是上凱道，一定會展現人民的力量，讓獨裁者賴清德聽到人民要他下台的聲音，“這是最後關鍵時刻，此刻不站出來，不但台灣民主已死，我們追求的安定和平都會死掉。”