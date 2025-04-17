赴北檢挺藍營抗爭　張善政怒喊：司法已死

桃園市長張善政怒喊司法已死。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨地方黨部因檢調偵辦幽靈連署，從南到北都被搜索約談，國民黨主席朱立倫17日晚發動“戰獨裁，站出來”北檢集結活動。黨籍桃園市長張善政到場喊話表示，他跟大家一樣感到生氣又傷心，“因為司法已死，司法變成打擊政敵的工具”。



張善政痛批民進黨一黨專政，更呼籲司法機關懸崖勒馬、也請政府不要再內耗。張善政也和國民黨六位桃園“立委”一起接受群眾的加油打氣，眾人高喊“桃園隊加油！”



檢調偵辦“幽靈連署”，17日上午搜索國民黨台北市中山、大同區黨部，並約談北市黨部主委黃呂錦茹，稍晚將移送台北地檢署復訊。國民黨主席朱立倫發出動員令，號召支持者今晚集結北檢，抗議“賴政府”的司法追殺，現場約近2000人到場力挺。



藍營縣市首長除了台北市長蔣萬安之外，桃園市長張善政也以行動力挺，到現場向群眾喊話。



張善政指出，他今天感到生氣又傷心，生氣的是，一個“民主國家”執政黨，竟然可以為了掌握所有機關，馬上把他控制不了的“立法院”要進行罷免，司法變成打擊政敵的工具。



張善政強調，今天他跟所有朋友站在一起，要告訴司法機關懸崖勒馬，不要成為歷史的罪人，留下臭名，呼籲“中央政府”一起面對外在的挑戰，如果再內耗的話，我們“國家”沒有前途。



張善政也提醒大家要共同反對綠營發起的大罷免，讓現場群眾都抱以熱情掌聲。