426聲援藍營上凱道？黃國昌：朱已邀約

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署大動作偵查中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，國民黨主席朱立倫號召群眾今下午再度集結北檢抗議。台灣民眾黨主席黃國昌18日並未號召民眾黨支持者響應，他僅保守地表示，相信對北檢有意見、認為司法不公的人，都有表達意見的自由。



黃國昌強調，希望人民在表達意見時，民進黨不要忘了過去認為“集遊法是惡法”的主張，不要拿到權力享受到甜頭後，要把違法集遊法的人通通抓起來，民進黨應該拿鏡子照照自己現在的嘴臉。

