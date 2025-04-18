張善政昨晚赴北檢抗議　桃園綠軍轟帶頭違法

民進黨桃園市議會黨團今日舉辦記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月18日電（記者 盧誠輝）近期中國國民黨許多地方黨部遭到檢調搜查，黨主席朱立倫發起“戰獨裁”，17日晚率黨公職赴台北地檢署抗議，國民黨籍桃園市長張善政也到場聲援。民進黨桃園市議會黨團今日召開記者會怒轟，張的作為是帶頭違法，呼籲張應調整心態，不該辜負桃園市民的請託。



台北地檢署調查大罷免死亡連署案，昨天大動作至國民黨台北市黨部搜索，還約談主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川等4人，今日清晨聲押禁見。



民進黨桃園市議會黨團今日召開記者會，包括總召李宗豪、副總召黃家齊、王珮毓、幹事長許家睿、書記長魏筠、市議員黃瓊慧、張肇良、陳治文、鄭淑方等人也到場出席。



李宗豪表示，國民黨發起罷免民進黨“立委”第一階提議時，出現高比例“死亡連署”問題，因此涉嫌偽造文書而被檢調約談調查，張善政身為市長卻到場力挺，難道是支持偽造文書嫌疑犯的行為？到場違法集會卻執意選擇出席，身為市長明知故犯已嚴重失職，如何說服市民奉公守法？



許家睿指出，桃園市民的呼喊竟比不上國民黨主席朱立倫的呼叫，張善政淪黨意市長，心中沒市民。過去桃園許多重大活動，張善政“選擇缺席”，只派副市長出席，代表市長無心市政，政治鬥爭跑第一，國民黨從上到下知法犯法，張善政的行為已讓桃園人顏面無光。



黃瓊慧強調，2022年張善政宣誓就職市長時，期許自己和局處秉持“專業、熱忱、效率、操守”，昨晚張頭帶“反對綠共”白布條，出席力挺的違法行為已完全違背操守。黃提醒，當年有部分民進黨支持者投給張善政，就該做桃園人的市長，不該向下沉淪只做黨意市長，喊話張應回歸市長職責，多用心在桃園市政大小事，而非到北檢外作秀。