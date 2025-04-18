高雄檢調沒拘票就到連署站抓人　引眾怒

便衣檢調人員未持搜索票就要將人帶走，引發現場人士不滿。（圖：高雄雙罷劫提供） 中評社高雄4月18日電（記者 蔣繼平）“高雄雙罷劫”連署總部及兩名領銜人住處、連署站今天上午同步被搜索。卻發生便衣調查人員前往在市場擺攤的連署站，因未持搜索票、拘票及出示證件就要抓人，引發眾怒，當場被“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢制止並報警處理，最後2名便衣檢調自行離開現場。



“高雄雙罷劫”18日上午在鳳山工協市場進行擺攤連署，出現兩名便衣調查人員要將擔任工作人員的罷免許智傑領銜人朱磊的妻子帶回調查，但未出示身分也未持搜索票或拘票，引發爭執。“綠色恐怖！綠色恐怖！”“你要拿出證件給我們看啊！”“當我們好欺負嗎？”連署志工紛紛一起對著兩名自稱是“調查局”的人員表達不滿，過程也有志工幫忙拿手機協助錄影蒐證，僵持一段時間。



在場進行連署的“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢表示，這兩名自稱檢調人員在沒有搜索票、拘票的情況下，要將朱磊的妻子帶回調查，但卻無法出示合法拘票，所以他出面阻止，他認為就算有調查必要，還是得依相關規定及流程進行，而非隨意將人帶走，由於無法證實檢調人員身分，最後只好報警處理，該兩名檢調人員隨後也自行離開現場。



徐尚賢說，現場罷免連署活動不受影響，且因為檢調今天一早大動作搜索，反而激起更多的不滿，民眾紛紛前來響應連署，因此連署情況也很踴躍。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標連署3萬5千份。