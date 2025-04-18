搧羅智強耳光判賠20萬　邱議瑩要上訴

針對綠委邱議瑩搧耳光一事，藍委羅智強在臉書發文表示，法院判決邱必須賠償新台幣20萬元。（照片:羅智強臉書） 中評社台北4月18日電／“立法院”2024年5月底續審“國會改革法案”期間，在表決時藍綠“立委”發生口角，結果民進黨“立委”邱議瑩突然上前，用手中扇子往國民黨“立委”羅智強臉部和直播手機用力揮過去，羅也請律師提告。今天羅智強表示，17日法院判決邱必須賠償新台幣20萬元，強調不姑息暴力！就是羅智強！



羅智強18日在臉書發文指出，去年“立法院”審查“國會改革法案”，民進黨當家鬧事，打警察、打議事人員、對女“立委”襲臀性騷，“邱議瑩用扇子搧我耳光，還語帶威脅地喊‘你是沒有被人打過’。我未還手，結果邱議瑩竟說要去驗傷，了不起的民進黨，打人喊救人。不姑息暴力，我請律師提告，台北地方法院一審判決，邱議瑩必須賠償新台幣20萬元”。



羅智強也提到，為什麼過去打人已被法院判賠，邱議瑩還學不到教訓？民進黨威權獨裁打壓在野，就是邱議瑩囂張打人的底氣，不向獨裁屈服，不與暴力妥協，他橫任他橫，會與惡勢力對抗到底！



邱議瑩也回應，她是爭取病友權益坦然無懼，提起上訴不向惡人屈服。去年5月，羅智強等藍白“立委”，為了政爭妨礙議事，原本即將三讀通過的《再生醫療法》也因此遭到拖延，影響眾多病友的權益，對抗這種更惡質的暴力，她坦然無懼，也會提起上訴，不向惡人屈服，對抗這種惡人，一定奉陪到底。



