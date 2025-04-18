劉憶如：特朗普關稅戰導致美債重挫

台大財務金融系兼任教授劉憶如。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月18日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普發起的對等關稅政策，讓全球震盪，前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如今天在一場論壇上表示，在特朗普對全球點火關稅戰，並引燃眾人對美元霸權的疑慮之際，美元公債並未再像以前一樣成為避風港，美債價格上周隨著美股重挫。



因此，劉憶如說，國際金融市場對於是否“去美元化”的討論近來已更加鮮明，在特朗普4月2日“美國解放日”的對等關稅政策後，過去50多年來“美元霸權”的地位，是否也要同時要被解放，甚至所謂“美國例外原則”是否也已接近尾聲，已留下問號。



香港北威國際集團今天下午舉行“特朗普關稅戰 全球風暴”論壇，包括前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如，中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、外貿協會資深顧問李牮斯、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、萬寶投顧董事長朱成志等人出席與談。



劉憶如以“特朗普關稅戰的目的？能達到嗎？”為題與談，她說，特朗普想藉這場關稅戰關稅戰減少美國貿易逆差，但看起來無法達到，最主要的原因是貿易逆差其實是一個國家總體經濟結構的結果，而非原因。因此想要解決美國長期的貿易逆差，還是須從總體層面著手。



劉憶如說，總體經濟學最基本的公式告訴我們，一個國家的貿易順差恆等於這個國家總生產與國內總需求的差距，而國內總需求，也就是俗稱的內需，包括民間消費、民間投資及政府支出等三大項。

