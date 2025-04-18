泯恩仇！鍾小平挺黃呂錦茹爆調查官手法下流

國民黨籍台北市議員鍾小平。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4人因“死亡連署罷免”案18日清晨遭聲押禁見，黨主席朱立倫再度下達集結令赴台北地檢署抗議。曾與黃呂有嫌隙的國民黨籍台北市議員鍾小平提早現身北檢表達團結力挺、泯恩仇，並爆料調查官辦案手法下流、低級，買通線人對黃呂偷錄音。



台北地檢署偵辦中國國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的涉嫌幽靈連署案，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川17日遭約談、搜索、18日清晨5點多遭聲押禁見，下午將開羈押庭。國民黨主席朱立倫等所有黨公職徹夜守候，朱再下動員令，下午再來北檢聲援。



不過因強制處分庭承審法官陳采葳（原為曾裁台灣民眾黨前主席柯文哲無保請回的法官朱家毅）尚有詐欺、貪污等案待審，黃呂等4人的羈押庭恐要到晚間8點後進行。據掌握，國民黨公職約在晚間8點後才會陸續集結北檢。上百警力已嚴陣以待，並架設拒馬，現場目前還沒有明顯人流集結。



鍾小平提早下午4點多就到北檢，並受訪爆料，16日國民黨萬華里長聯誼會有10幾個里長及相關人等與黃呂錦茹開會，本來是考慮不辦，最後還是辦。而這場會議中，“調查局”竟買通其中的與會者，對黃呂錦茹偷錄音、錄影，取供手段下流、高壓又誇張、低級取供，更想分化國民黨、變成相罵本，很不光明磊落，且其實內容也沒提到什麼，只是都在講幫忙連署第二階段罷免綠委門檻。



記者問鍾小平，過去曾與黃呂競爭過黨部主委選舉，過去有恩怨嫌隙，如今是否泯恩仇、團結相挺？鍾小平說，他要聲援黃呂，他希望黃呂可提出他所講的這個事情，朱立倫也希望他幫中正萬華，幫黃呂伸冤，他也協助罷免吳沛憶連署擺攤，協助國民黨青年軍李孝亮，朱立倫希望他聲援、盡本分，對抗民進黨的司法暴政，動輒押人，國民黨非常團結，他也在政論節目上幫黃呂，反駁名嘴李正皓等指控。



媒體問，“內政部長”劉世芳說要送辦昨天國民黨違法集會遊行的人，其中朱立倫、藍委謝龍介、黨發言人楊智伃將被北檢指揮函送偵辦？鍾小平說，民進黨隨便押人，朱立倫一定被送辦，國民黨籍台北市長蔣萬安若被舉牌3次違法也會被送辦。



至於蔣萬安有提出應“倒閣”對抗賴清德？鍾小平說，那要跟民眾黨主席黃國昌談，黃國昌同意才有下一步。



依刑事訴訟流程，羈押庭（強處庭）分案審查後，法官本人須要閱卷，也通知辯護人閱卷，本案會再通知檢、辯兩方開庭的時間；連署案被告有4人，黃呂錦茹等人的庭最快也要等到傍晚後才有機會開庭，至於裁定出爐的時間，恐將會很晚。