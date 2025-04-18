蔣萬安拋倒閣　蔡正元：用一桶雞腿換雞屁股

台北市長蔣萬安提倒閣，蔡正元批，用一桶雞腿只換一塊雞屁股。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北4月18日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安17日晚間赴北檢響應國民黨主席朱立倫號召的“戰獨裁”抗議行動時，突開第一槍喊出“倒閣”，呼籲“立法院”推動“倒閣”，用“立委”改選對賴清德進行不信任投票。對此，前“立委”蔡正元18日在臉書發文認為，蔣萬安實在沒腦，“倒閣”改選“國會”，賴清德只換掉一個“行政院長”卓榮泰，國民黨和民眾黨“立委”要全部改選，“這是一桶雞腿只換一塊雞屁股，完全不划算，笨！”



蔡正元表示，“倒閣”後“立法院”要空窗60天，完全沒有“立法委員”、沒有“立委”助理、沒有“立委”辦公室和服務處，“賴清德可以愛幹什麼就幹什麼，衹有在野黨想不到的，沒有賴清德做不出來的，有這麼笨的提議嗎？”



蔡正元說，民眾黨被賴清德整肅得氣弱游絲，現在全面改選民眾黨的席次立刻減半，國民黨也好不到哪裡去，在野黨的席次會減到不過半，而主張“倒閣”的蔣萬安的政治路也跟著結束，質疑有需要賭這種把戲嗎？



此外，蔡正元也提到，“倒閣改選”和“罷免”的最大的差別，在於罷免不能接受政治現金，被罷免的國民黨“立委”糧草不繼，“替他們籌集糧草的責任不就是朱立倫、盧秀燕、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安和張善政等人的責任嗎？不要佔著高位光說不練，加油吧！”