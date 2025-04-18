藍白聯手重啟核三等兩公投逕付二讀

“立院”議場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）藍白陣營今天在“立法院”人數優勢，聯手合作讓重啟核三、建立移轉投票兩項公投均逕付二讀、並送交黨團協商，至於《產業創新條例》部分條文修正草案也三讀通過。本會期從5月31日延會至7月31日也逕付二讀、並送交黨團協商。



台灣民眾黨“立法院”黨團18日召開“迎接時代巨變，TPP三箭齊發”記者會，表示將於今天院會提案推動《產業創新條例》部分條文修正草案儘速三讀，並將正式提出重啟核三、建立移轉投票2個公投案。



民眾黨團說明，為維繫產業供電、平穩民生用電、控制“國安”風險、強化台灣能源供應韌性、輔助過渡至能源轉型，民眾黨“立院”黨團提出“重啟核三公投”。另外為強化參政權，加速建立移轉投票制度，黨團也提出公投第二案“為保障人民參政權，您是否同意政府應於2年內於‘中華民國′自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？”



民眾黨所提的2個公投案，民進黨均提出不予審議案，但卻遭藍白聯手封殺，最終分別以109人出席、59人贊成、50人反對與108人出席、58贊成、50人反對通過。國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示，2項公投案逕付二讀，由民眾黨團負責召集朝野協商。



另外，“立法院”18日三讀《產業創新條例》修正草案，將擴大2大租稅優惠，一、智慧機械5G投資抵減，延長實施至2029年底，並提高支出上限至新台幣20億元，範圍擴及AI、淨零；二、天使投資人優惠適用對象也將擴增。



國民黨“立法院”團書記長王鴻薇也提出，原本此會期的法定會期結束時間是5月31日，但是面對美國對等關稅，但只暫緩台灣90天課稅，台美目前談判交涉還沒有明確因應方案，若在法定時間休會，無法因應外銷產業、勞工需求，因此國民黨團提案第三會期延會至7月31日。經過決議後，該案逕付二讀，交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。



民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤說，依照議事程序交付朝野協商是可討論，但國民黨真正要延會的目的是要通過離島建設條例？還是要掏空政府預算或普發1萬元？還是是要把陸配取得身分證的年限從原本的6年縮短成4年？確定是為關稅衝擊著想嗎？請在野黨支持“行政院”提出的特別條例、特別預算，以及防“共諜”的“國安法”案。