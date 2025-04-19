楊永明：關稅戰會讓全球出現去美化浪潮

文化大學社會科學院講座教授楊永明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月19日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普掀起的全球關稅戰，前“國安會”副秘書長、中國文化大學社會科學院講座教授楊永明18日在一場論壇上指出，美國如同一位年邁的武林盟主，試圖透過對等關稅、重構全球貿易秩序來維持霸權，但此舉將引發“全球減美”、“去美國化”的浪潮，對美國聲譽、經濟與全球治理均造成嚴重衝擊。



香港北威國際集團今天下午舉行 “特朗普關稅戰 全球風暴”論壇，包括前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如，中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、外貿協會資深顧問李牮斯、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、萬寶投顧董事長朱成志等人出席與談。



楊永明會中表示，特朗普提出的對等關稅政策，不只是針對中國，而是擴及全球185個國家，將美國貿易逆差作為關稅計算基礎，對所有出口至美商品課徵相對應稅率。此舉等同“全面掀桌”，與全球多邊主義精神背道而馳。



楊永明形容，美國過去如武林盟主可呼風喚雨，但現在卻對盟友與對手一視同仁徵稅。他指出，特朗普此舉的核心目的在於“要錢、要廠、要秩序”，第一是徵關稅籌措資金，美國政府對外聲稱每日可收取20億美元關稅，實際上不到5億；第二是藉關稅壓力迫使企業與供應鏈回流美國，但美國自身製造業長年空洞化，特朗普本人及其家族也未曾投資過製造業，重建製造業面臨很困難；第三則是試圖重構貿易秩序，以達成貿易逆差歸零的目標。



楊永明說，關稅戰將加劇國際社會對美國的不信任感，全球南方國家過去在貿易上接受不平等條件，如今卻反被美國徵收高額關稅，成為主要受害者。他舉例，馬達加斯加年均GDP僅1200美元，卻因出口香草至美國被課徵47%的高關稅，這些國家為歐美企業提供廉價勞工與資源，如今卻遭到同等對待，顯示美國不再承擔發達國家的國際責任。

