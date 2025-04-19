蘇治灝：“賴政府”走極端路線　台形勢險峻

蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月19日電（記者 方敬為）針對大罷免行動席捲全台，民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，執政黨發動大規模罷免在野黨“立委”，是民主政體之荒謬。最可怕之處在於，只准罷藍、不准罷綠，“賴政府”更以司法打壓罷綠委團體，開始有極端路線、獨裁的氛圍出現，台灣內部恐怕出現衝突擴大、暴亂的風險，形勢險峻。



蘇治灝示警，若賴清德持續強勢推動大罷免，台灣內部的撕裂對抗會越來越激烈，當兩邊的弦愈拉愈緊，衝突愈來愈大，不能排除引發大亂鬥！正因為爭議性太大，萬一形成暴動，大陸也不必武統台灣，就順理成章接管台灣了！



蘇治灝，現任中華圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣民進黨籍議員蘇東啟；母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”。



全台大罷免行動如火如荼，但近期台北地檢署強力偵辦綠委罷免案“死亡連署”疑涉偽造文書，對多個罷免連署領銜人以及國民黨地方黨部進行搜索，還聲押台北市黨部主委黃呂錦茹等黨工，引發爭議。國民黨主席朱立倫發出動員令號召黨公職到北檢外聲援，並將於4月26日上凱道遊行。



蘇治灝表示，民進黨身為執政黨，率先發起對在野黨“立委”的罷免行動，已是非常荒謬，最近甚至進一步對罷免綠委的團體發動司法調查，恐怕將一發不可收拾，社會陷入極端對立，不管誰輸誰贏，靜水流深，都非社會之幸。

