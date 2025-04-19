詹江村：藍“倒閣”勝算低應先正視兩岸論述

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台北市長蔣萬安拋出“倒閣”議題引發熱議。國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問認為，國民黨若真的發動“倒閣”勝算極低，因為國民黨民調已經很久沒贏過民進黨了，國民黨若想再次贏得大選，應先從正視兩岸論述開始，不打模糊仗，才有機會重返執政。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村表示，“倒閣”議題並非首次被外界提及，但這次從蔣萬安之口說出，讓他感到相當疑惑，難道國民黨真的有底氣再選一次，在“立法院”還會是多數嗎？因為以現在台灣“抗中保台”的氛圍，國民黨的民調已經很久沒贏過民進黨了，若自以為重選就能在“立院”取得三分之二席次，未免也太過天真。



他分析，選舉是很花錢的，或許雙北選舉募款還相對容易方便一些，才會讓蔣萬安以為可以再選一次，但其實國民黨在桃園以南要募到款真的很困難，民進黨因現在執政要募款還相對容易些，所以就算真的“倒閣”成功重選一次，他對國民黨的選情還是相對悲觀的。



詹江村強調，國民黨若想再次贏得大選，不能再像過去一樣打模糊仗，阿Q到告訴選民若將來兩岸和平統一後，“中華民國”有機會能取代中華人民共和國，因為那已經是不可能，也太不合時宜的主張了。現在就連美國都無法消滅中國，國民黨更不可能有能力做到，所以國民黨不應該再逃避這個議題。



他指出，國民黨就是因為過去這樣的主張，才會讓民進黨有機會不斷去扭曲抹紅，到處造謠說國民黨若重新執政會賣台，如果最後選民都被民進黨洗腦認為國民黨選贏就會去向大陸投降，那國民黨恐怕再也沒有重返執政的機會了。



詹江村認為，或許兩岸統一真的是未來趨勢，因為現在就連許多外媒也都普遍認為大陸對台灣勢在必得，就算國民黨始終堅持九二共識，始終支持兩岸維持現狀，但每到選舉必被民進黨抹紅，每次被抹紅多數都是敗選收場，所以國民黨一定要重新正視兩岸論述，勇敢一點，才有機會擺脫被民進黨一路壓著打的命運。