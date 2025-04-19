劉憶如：中方有高彈性和底氣不輕易對美讓步

台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月19日電（記者 張嘉文）針對中美關稅大戰全面升級，前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如18日在一場論壇上表示，儘管雙方互徵關稅持續加劇，對全球貿易造成衝擊，但中國擁有不對稱的戰略優勢，在這場博弈中展現出高度的彈性與底氣，能夠不輕易對美國讓步。



香港北威國際集團18日下午舉行 “特朗普關稅戰 全球風暴”論壇，包括前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如，中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、外貿協會資深顧問李牮斯、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、萬寶投顧董事長朱成志等人出席與談。



劉憶如在會中針對中美關稅戰分析雙邊的優劣勢，她強調，這場貿易戰的根本癥結在於雙方的“彈性”差異，儘管短期內部分企業急於完成訂單，顯示產業鏈尚未完全轉移，但從宏觀經濟角度來看，全球貿易正面臨急遽萎縮，美國面臨高度的經濟衰退與通貨膨脹風險，都讓人想起1930年代大蕭條時期的全球經濟崩潰模式，顯示當前情勢不容樂觀。



她提醒，各國應有心理準備，未來五到十年將是一個全球貿易顯著緊縮的年代。



在此背景下，劉憶如指出，中國所擁有的應變彈性，成為在此次衝突中穩住陣腳的關鍵，當美國對中國產品課徵超級高關稅時，中國可以選擇不再出口至美國，轉向其他市場或依靠自身龐大的內需市場消化產能。