北檢拒馬加釘防謝龍介們　羈押庭集結再夜戰

北檢拒馬加釘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4人因“死亡連署罷免”案18日清晨遭聲押禁見，藍委謝龍介率領黨公職17日將北檢拒馬推平，放支持者進入北檢管制區。警方正在現場將拒馬加釘，嚴陣以待。據掌握黃呂錦茹的羈押庭將在晚間8點後才進行，且4名被告恐至凌晨才會有裁定結果，國民黨也將於8點陸續集結。



台北地檢署偵辦中國國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的涉嫌幽靈連署案，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川17日遭約談、搜索、18日清晨5點多遭聲押禁見，下午將開羈押庭。國民黨主席朱立倫等所有黨公職徹夜守候，朱再下動員令，晚間再來北檢聲援。



昨日謝龍介率眾推平拒馬，藍委徐巧芯、國民黨籍台北市議員鍾沛君、李明賢、黨發言人李明璇等人都加入，放支持者進場。隨後要大家散步，以示非集會遊行。但以國民黨主席朱立倫、謝龍介、黨發言人楊智伃為首被台北市警局中正第一分局長張嘉煌於5小時內舉牌違法集會達7次，在北檢禁制區違法集會遊行，北檢指揮偵辦，將3人函送法辦，依法面臨2年以下徒刑或拘役。“內政部長”劉世芳今也強調均會送辦。



朱立倫原稱下午羈押庭再來集結，但因黃呂錦茹的台北地院羈押庭承審法官陳采葳今日排審的貪污、詐欺庭較多，黃呂等4名被告的羈押庭恐至晚間8點後，19日凌晨可能才有裁定結果。



據掌握國民黨將於晚間8點陸續集結，朱立倫、黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、楊智伃等黨公職、青年軍都會到場，縣市長則沒有，藍委則視個別情形。截至晚間6點尚無明顯集結的人。