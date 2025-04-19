朱成志：市場對台積電預期開始懷疑　這很傷

萬寶投顧董事長朱成志。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月19日電（記者 張嘉文）針對台積電將加碼赴美投資及設廠的影響，萬寶投顧董事長朱成志18日在一場論壇上表示，台積電最新法說會財報優於預期，長期毛利率預估維持53%以上，但市場卻普遍調降目標價，原因就是大家不相信那個預期，市場對台積電的預期開始會有懷疑，這是一個很傷的事。



市場傳言台積電可能與英特爾合作，而且版本從合資、併購、技術轉移、技術授權等等都有，即便魏哲家17日明確否認。但朱成志說，特朗普不會那麼簡單地放下台積電，儘管台積電與英特爾在晶圓代工的技術是不同的，但機器設備是一樣的，他推斷未來就算不是台積電變成美積電，也有可能是聯電變成美聯電。



朱成志說，台積電在美國的發展面臨籌碼面的挑戰，與台灣市場的特殊性脫鉤，也就缺乏上升的想像空間，所以短期內大幅上漲的可能性不大。



香港北威國際集團18日下午舉行 “特朗普關稅戰 全球風暴”論壇，包括前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如，中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、外貿協會資深顧問李牮斯、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、萬寶投顧董事長朱成志等人出席與談。



朱成志在會中針對台積電議題表示，特朗普要製造業回流，他要的製造業明顯就是半導體和藥品，而台積電董事魏哲家在今年3月4日就到美國送上1000億美元，他不忍苛責魏董，但真的是去得太早，以至後來對美的籌碼都減少了，若延後決策，台灣可能有機會獲得更多談判空間。



朱成志強調，在這混亂的情況下，台積電能在17日法說會公佈出那些數字，他給魏哲家100分的評價，全部超過市場預期，但為什麼所有外資、內資都調降台積電的目標價？因為大家不相信那個預期，市場對台積電的預期開始會有懷疑，這是一個很傷的事。

