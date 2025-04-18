罷綠2領銜人移送　負責人擋車抗議一片混亂

“法務部調查局”高雄市調查處鳳山辦公室傍晚一陣混亂，“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢擋車被警方架走。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月18日電（記者 蔣繼平）檢調偵辦親藍民團罷免綠委連署涉偽造文書案，中國國民黨多處地方黨部遭搜索，黨工也被約談，這把火燒到南部。高雄罷免綠委黃捷、許智傑的兩名領銜人今天都被“調查局”搜索帶回訊問，傍晚6時再被送往高雄地檢復訊，“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢上前擋車被警方強制排除，最後徐尚賢也因疑似妨害公務被警方上銬帶走。



罷免綠委黃捷領銜人是一名85歲黃姓婦人、罷免綠委許智傑領銜人朱磊18日上午均被帶至“法務部調查局”高雄市調查處鳳山辦公室訊問。為聲援兩名領銜人，“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢下午前往門口守候，陸續有20多人到場陪同在門口拉椅子等待，國民黨高雄市黨部也派人到場關心並找律師給予法律協助。



眾人原本打算埋鍋造飯到深夜，突然傍晚6點前有動靜，黃姓婦人與朱磊被調查人員移送至高雄地檢署復訊，徐尚賢見狀立刻坐在大門口擋車並怒斥“交代要把人送去哪裡”，雖有人員上前告知送往地檢，但徐尚賢不願退讓，被現場5、6名員警架起排除，並撥水防止徐點燃鞭炮，其他員警以人牆清出車道讓車輛順利離開。



徐尚賢再度當場痛批執政的民進黨大搞“綠色恐怖”，並提到黃姓婦人年事已高，不該被司法迫害，朱磊為自證清白、決不交保，要與民進黨槓到底，但連署行動不會因為這樣就停止，總部、連署站都會持續活動持續收件。



不料正當眾人準備轉往地檢時，突然警方上前留住徐尚賢並上銬，疑似因妨礙公務將徐帶進高雄市調查處鳳山辦公室，過程再度一陣混亂。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標連署3萬5千份。

