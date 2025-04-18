統派響應426遊行　籲正視兩岸和平穩定

勞動黨主席吳榮元致詞。（照：勞動黨提供） 中評社台北4月18日電／針對當前“賴政府”提出“新兩國論”與“新“國安政策”所引發的兩岸緊張，統派團體與會者指出台灣正面臨戰爭風險與體制危機的雙重挑戰。對於長期受倚美反中論述操弄所形成的“一島視角”，會中呼籲，唯有重建民族共同體認同，正視兩岸經濟與歷史連結，才能實現和平穩定，走出一條人民自救的可行道路。



2025年4月18日，由兩岸和平發展論壇、台灣社會共好論壇籌備會及勞動黨共同主辦的“台灣的困境與出路──破解現實理盲走向民族共同體的人民自救”座談會於台大校友會館舉行。



勞動黨主席吳榮元指出，台灣當前困局源自1949年民族分裂的歷史悲劇，延續至今近八十年。他認為，台灣的中國人應積極參與中華民族復興，才能實現美好未來。破解困局須先破解“理盲”，即否認自身是中國人、否認與大陸共享民族與歷史的意識形態，藉此重建認同、恢復歷史連結，避免民主被操弄，重回理性討論。



台灣地區政治受難人互助會秘書長蔡裕榮代表宣讀該會戒嚴時期政治受難人以及台灣人民守護民主正義連線的聯合聲明，譴責民進黨以司法打壓異見、封殺在野，推動“台獨法西斯”統治。他表示，反對“惡罷”與民進黨“台獨”獨裁不是中國國民黨一黨的事，是整體台灣社會的事，這是台灣社會的必要自救行動。基於歷史與現實的深刻認識，呼應中國國民黨主席朱立倫的號召，聲明呼籲，”426，戰獨裁！全民站出來！”