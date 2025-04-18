政治受難團體：426站出來反獨裁、反法西斯

台灣地區政治受難人互助會與台灣人民守護民主正義連線聲明呼籲大家426要站出來反獨裁。（取自勞動黨臉書） 中評社台北4月18日電／台灣地區政治受難人互助會與台灣人民守護民主正義連線今天聲明指出，自國民黨青年軍與基層黨部發動對民進黨“立委”的罷免行動後，週一開始相關人員陸續遭台北地檢署突襲搜索、約談與聲押。這不僅是一場司法濫權的個案，更是民進黨政府對內全面打壓異己、企圖徹底封殺在野監督力量的又一鐵證。



面對這場政治清洗，大量群眾自發集結北檢，呼喊“為台灣戰獨裁、為正義站出來”的口號，反映出社會對惡罷背後的極權操作已經嗅到危險的氣味。



民進黨政府對外高舉所謂“新兩國論”、以“賴17條”加劇兩岸對抗，對內部則進一步發動對在野黨的惡意罷免行動，企圖透過操作司法、動員網軍、壓制異見，全面掌控“立法院”，壟斷五權機關，徹底排除制衡與民主的空間。



我們要嚴正指出，所謂“惡罷”行動，不是單一選區的攻防，而是民進黨試圖建立“台獨法西斯”統治的戰略一環，藉由全面清除制度內反對力量，為其抗中挑釁、倚美謀獨的危險政策掃除一切障礙。這種情勢，使得台灣陷入前所未有的民主危機與戰爭邊緣。這不只是在野與執政的政黨鬥爭，而是整個台灣民主、自由、和平與人民權利的生死存亡之戰。



我們戒嚴時期的政治受難人，從過去歷史與自身的經驗深刻認識：今天的台灣，正面臨執政統治的法西斯化危機，我們得之不易的民主將毁於民進黨的兩岸敵對路線，台灣也會一步步走向戰爭邊緣，這是全社會體制的毀壞，倘若我們台灣民眾不行動，“今天我們民眾若不挺身戰惡霸、反對民進黨法西斯、明天人民將站不出來！”