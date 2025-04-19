中評關注：綠要擊破藍白合減弱抗爭力道

蔣萬安在北檢抗議喊出建議“倒閣”，被綠營見縫插針。（中評社 資料照） 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）台北市長蔣萬安登高一呼提“倒閣”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘馬上跟進嗆“國民黨不要縮”，接著又開始挑撥藍白關係，要國民黨去問台灣民眾黨同意嗎？民眾黨主席黃國昌同意嗎？由於民眾黨都是不分區“立委”，若“國會”進行改選，對民眾黨衝擊較大，綠營會刻意挑撥這一點，就是要減弱藍白合作抗爭執政黨的力道。



蔣萬安最近的發言與動作趨於強硬，有人解讀這是蔣萬安要直攻市長連任，對於2028不直取。因此，敢大聲講話，與過去行事風格有些不同。雖然真實性無法證實，但蔣行事風格轉變，在國民黨內確實引起一些效應。“倒閣”議題的後續發酵與討論，也值得觀察。



民進黨對於“倒閣”的議題，一改一個多月前態度，認為此時民團已發動大罷免，且都有35位藍委進入第二階段連署，若發起“倒閣”真的解散“國會”，對罷免民團難交代。但這個說法，很可能也只是表面理由。如果民進黨對自己執政有信心，解散“國會”改選，不就如了民進黨的意，有機會拿下過半席次嗎？怎麼目前看起來只有總召柯建銘要國民黨不要縮，其他綠委態度則轉趨保守。



很可能是此時面對“倒閣”，若真的“國會”改選，民進黨也無十足把握改選能過半。現階段正面對美國高關稅談判，美國總統特朗普會怎麼出招？民進黨也無法掌握。“行政院長”卓榮泰公開透露高關稅達到32%，是沒有預想到的，原本評估可能從10%至30%之間，沒想到超高至32%。



如果美方之後再來個措手不及，恐怕要昏倒的不只是卓榮泰，賴清德也要擔憂接下來怎麼執政，目前政治氛圍對民進黨不見得有利，解散“國會”要重新改選，綠難有信心能過半。現階段反而大罷免持續進行，綠營比較有信心，能扳倒幾席國民黨“立委”。