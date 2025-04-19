辛炳隆析美關稅影響　估台年底失業率升高

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月19日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普對台課32%對等關稅，引起台灣產業界動盪，台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆接受中評社訪問分析，台灣距離失業潮還有一段距離，但現在人心惶惶，在90天暫緩期後關稅政策，全面持續開打的前提下，估計最快3個月經濟景氣會有明顯影響，推估台灣勞動市場受影響的時間點在今年底，至少上半年不會出現無薪假浪潮。



辛炳隆，美國康乃爾大學勞動經濟學博士，曾任中華經濟研究院經濟政策顧問、勞動部基本工資審議委員會委員、勞工退休基金監理會委員、就業安定基金管理委員會委員等，現為台大國發所兼任副教授、勞動與發展協會理事長。



辛炳隆接受中評社訪問表示，2008年金融海嘯是金融體系制度出現問題，但關稅是特朗普個人政治決策，前者是較溫緩、可以讓各界有心理準備，而後者是特朗普的不確定性太高，政策改變非常急促。現在說對台課32%關稅，搞不好談判後又會改變。不過，台灣距離出現失業潮還有段距離。



辛炳隆解釋道，金融海嘯以來，台灣政府一直利用“僱傭安定”的政策避免出現失業潮，也就是要求企業不要解僱員工，政府補貼薪資費用，讓員工上班減半休息，也就是無薪假，除非關稅政策持續很久，讓企業連領補貼都撐不下去了，才會陸續關門解僱員工出現失業潮。疫情期間，台灣的失業率單月最高也就4%左右，比起西方國家低很多，這就是僱傭安定政策的結果，而現在各界認為特朗普的關稅政策很難持久，因此未必會演變成大量失業潮。



不過，辛炳隆話鋒一轉說，若90天後特朗普依舊對台課32%關稅，第一波受到衝擊的會是商品輸美的製造業，第二波則是台灣輸出半成品，在其他國家組裝為成品的製造業，第三波則是因關稅導致台灣民眾對未來經濟沒有信心。