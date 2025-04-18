聲援黃呂錦茹　藍上百人集結等羈押庭結果

國民黨主席朱立倫現身。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4人因“死亡連署罷免”案18日清晨遭聲押禁見，黨主席朱立倫今晚再度現身台北地檢署力挺。現場約200、300人，愈晚人愈多，過程相較前天和平，眾人將待到羈押庭的結果出爐。



台北地檢署偵辦中國國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的涉嫌幽靈連署案，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川17日遭約談、搜索、18日清晨5點多遭聲押禁見，下午將開羈押庭。國民黨主席朱立倫等所有黨公職徹夜守候，朱再下動員令，晚間再來北檢聲援。



多名國民黨公職、北部民代都現身，包括國民黨秘書長黃健庭、副秘書長李彥秀、江俊霆、發言人楊智伃、桃園市議員凌濤、“立委”許宇甄、羅智強、賴士葆、台北市議員李明賢、李柏毅、游淑慧、鍾沛君等，還有國民黨副發言人鄧凱勛、康晉瑜等青年軍。自發性的支持者也愈晚來愈多湧入，警方出動160名警力維安，要求民眾別靠近禁制區，但黨公職民代可以禮遇進入上廁所。



國民黨公職輪番痛批賴清德迫害在野黨，下個就是對人民，辦藍白不辦綠，4月26日一定要發出怒吼上凱道罷免賴清德，今天連高雄罷免綠委黃捷團體也被上銬帶走。楊智伃說，今天過程和平，希望把力氣留到426。



新黨副秘書長游智彬也到場，因碰觸拒馬遭警方驅離，游智彬則下跪禱告嘲諷警方別當賴清德的鷹犬，一度令警方不快。



由於台北地院羈押庭承審法官陳采葳今日排審的貪污、詐欺庭較多，黃呂等4名被告的羈押庭將於晚間10點後才開庭、還有合議庭，會有無保、交保、收押結果出爐。朱立倫稍後也將現身發表演講，並將會連續第二天待到結果出爐才會離開。

