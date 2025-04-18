朱立倫：賴清德搞戒嚴　尹錫悅自嘆弗如

左起國民黨主席朱立倫面對國民黨支持者訴說心聲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人18日清晨遭聲押禁見，黨主席朱立倫今晚下動員令二度集結台北地檢署。朱立倫表示，賴清德搞戒嚴，只要得罪賴清德統統收押，連搞過戒嚴的韓國總統尹錫悅都自嘆弗如，一定要讓台灣民主從黑牢放出來。



台北地檢署偵辦中國國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的涉嫌幽靈連署案，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川17日遭約談、搜索、18日清晨5點多遭聲押禁見，晚間開羈押庭。國民黨主席朱立倫等所有黨公職徹夜守候，朱再下動員令，晚間再來北檢聲援。



多名國民黨公職、北部民代都現身，朱立倫於晚間10點、在黃呂錦茹即將出庭羈押庭時現身。朱立倫表示，許多國民黨工都被收押，他心情非常難過，相信很多朋友一輩子沒聽過涉嫌偽造文書就被收押，根本戒嚴，只要得罪賴清德統統收押，連尹錫悅都自嘆弗如。



朱立倫說，美國關稅戰當頭，可能把台灣打入經濟大蕭條，但賴清德在幹什麼？在鬥在野黨、搞大罷免。他支持黃呂，不是為自己個人，而是為了台灣民主，為司法公平正義。上凱道是大家的責任，羈押庭將開始，祈禱司法最後希望，仍寄託法院。426缺一不可，大家出來共同上凱道，台灣民主要從黑暗的監獄裡放出來，大家一起打拚。



而朱立倫演講前後，國民黨支持者爭相恐後上前，要朱立倫硬起來，開全台大會傾聽心聲、並要常常動員，對賴清德民進黨政府要用硬的。朱立倫則頻說“好，謝謝！都聽到了！”



接著由藍委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆，及大部分國民黨籍台北市議員繼續輪流演講。

