黃呂錦茹7旬夫連2日靜候　藍民代不捨

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被到北檢復訊。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人18日清晨遭聲押禁見，黃呂錦茹的丈夫、台北市建築師公會理事長黃秀莊也連2天靜候妻子的裁定結果，令國民黨公職民代都感到不捨。



台北地檢署偵辦中國國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的涉嫌幽靈連署案，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川17日遭約談、搜索、18日清晨5點多遭聲押禁見，下午將開羈押庭。國民黨主席朱立倫等所有黨公職徹夜守候，朱再下動員令，晚間再來北檢聲援。



75歲的黃呂錦茹，丈夫黃秀莊也7旬，黃秀莊17、18日都守候在北檢。17日黃呂錦茹從台北市調站移送到北檢複訊時，藍委徐巧芯、台北市議員鍾沛君、柳采葳緊隨黃呂進入北檢，黃秀莊也現身靠近想擁抱、攙扶馬拉松被訊問的踉蹌、疲憊的妻子，夫妻倆相望，卻被調查官要帶走，離情依依，令藍營民代都不捨。



黃秀莊今日仍到北檢等候。黃呂錦茹從17日一早被約談迄今，已逾30多小時。



鍾沛君說，他們和黃秀莊連續守候整夜，最後沒能等到好消息，這個攙扶是不捨，也是無聲的“我都在”。沉痛，但絕不退縮，4月26日凱道見。國民黨籍台北市議員李明賢表示，70幾歲的黃秀莊落寞地在北檢等候妻子，賴清德辦台灣民眾黨前主席柯文哲以及國民黨公職，辦藍白不辦綠，搞不好還想約談國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭等人。



國民黨主席朱立倫及藍營北部民代、黨公職、青年軍、支持者，一起靜坐在北檢外、愛國西路、捷運小南門前的陳情區，靜坐並放置蠟燭、手繫黃絲帶，用和平的抗議表達不滿。