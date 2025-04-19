黃呂釋放　朱立倫：大收押仍持續、續戰獨裁

左起國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，18日清晨遭聲押禁見，經過48小時漫長訊問，黃呂錦茹被無保釋放。國民黨主席朱立倫19日表示，獨裁的賴清德仍持續對全台異己大搜索、大收押，4月26日仍要戰獨裁、上凱道，力挺所有受司法冤屈的朋友。



台北地檢署偵辦中國國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的幽靈連署案涉嫌偽造文書罪，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川17日遭約談、搜索、18日清晨5點多遭聲押禁見，晚間開羈押庭。國民黨主席朱立倫等所有黨公職徹夜守候，朱再下動員令，晚間再來北檢聲援至19日清晨5點多。



由於北院強制處分庭承審法官陳采葳審理的庭過多，黃呂錦茹一直到19日凌晨0點9分才出羈押庭，約凌晨2點訊問完等結果，經合議庭、陳采葳花許多時間寫釋放、收押理由，一直到清晨5點35才出爐結果。結果為黃呂錦茹、曾繁川無保請回（釋放），初文卿、姚富文裁定羈押禁見獲准。



黃呂錦茹離開北院並與朱立倫等人深深飆淚擁抱後，朱立倫受訪表示，黃呂錦茹經過48小時約談訊問、聲押，全台民眾都很關心，獨裁的“賴政府”是怎樣打壓在野黨，讓台灣民主被關進黑牢中，用司法的大刀檢調，進行全台大搜索、大交保、大收押，已有非常多無辜朋友。

