許文忠：特朗普關稅當武器　加速霸權衰退

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月21日電（記者 方敬為）美國總統特朗普對等關稅政策震撼全球，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，特朗普將關稅當作武器的作法，反而凸顯出美國的反覆無常，失去誠信，這點對美國穩定對外貿易關係是一大傷害，因為此舉反而促使各國發展“抗美國反覆”機制，其中一點就是加速去美元化，以達到避險目的，美國的霸權也將因此逐漸衰退。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



分析美國對外打出對等關稅政策對全球貿易關係的影響，許文忠認為，美國恐怕是短多長空，因為特朗普對全球發起關稅戰，雖然可以短期獲利，達到特朗普的政治目的，但長期來看，反而會一手摧毀冷戰後所建立的“美式國際秩序”。



許文忠指出，美國從冷戰之後主導的國際秩序，以規則導向與制度承諾為核心，如今卻在特朗普主義的“交易式現實主義”衝擊下面臨空前危機。當“美國優先”與“MAGA”異化為決策反覆的借口，華府不僅動搖自身霸權根基，更將全球推入“後信任時代”的戰略不確定性深淵。



他說明，特朗普奉行保護主義，對美國而言是把雙面刃，短期能獲取紅利，長期確導致美國對外的信用崩解。特朗普政府將關稅武器化，創造出獨特的“政策閃電戰”模式，從2025年2月跨境電商關稅的24小時急轉彎即可看出，此類戰術的典型縮影。這種“極限施壓”到“局部退讓”的循環，能在個別談判中迫使對手讓步，卻嚴重侵蝕美國作為規則制定者的可信度。



許文忠指出，當各國發現華府的威脅可能隨時撤銷、承諾可能隔夜作廢，其政策威懾力便從“恐懼槓桿”退化成“狼來了”的寓言。



此外，許文忠表示，此種策略可能進一步刺激各國發展“抗美國反覆”機制，他舉例，歐盟近期正加速推進數位歐元以規避美元結算的風險；東協與南方共同市場也建立起區域供應鏈預警系統；甚至連美國的傳統盟友日本都將外匯儲備中的美元占比降至58%的歷史新低。這些舉措不僅削弱美元霸權，更預示著“去美國化”已從經濟領域向安全合作蔓延。