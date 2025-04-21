黃介正：別說到2027，2025就很危險

國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正接受中評社訪問表示，從賴17條到美國關稅戰，內憂外患加劇，導致台海目前處於極不穩定的狀態，別說等到2027了，2025就相當危險，他呼籲“賴政府”應適可而止，別因個人或一黨之私，讓台灣陷入兵凶戰危的險境。



黃介正，美國喬治‧華盛頓大學政治學系博士，歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員、國民黨駐美代表等。



黃介正指出，目前美、中、台關係正處於非常不穩定的狀態，因美國任命聽證會的速度很牛步，許多負責區域安全的助理國務卿或助理部長，都還在排隊等待任命聽證中，所以目前美國針對亞洲地區的決策班底，還有很多空缺未補實，在這樣的情況下，台海情勢若升高，美國恐怕也無法很即時的回應與處理。



他強調，“賴政府”的“國安”團隊應該以一盤棋的概念來看待美、中、台關係，如果每天都心心念念只是想著下次選舉，只想要繼續搞大罷免來保有控制台灣的權力，而不考慮台灣如何在強權競爭之下，能夠營造一個更好的生存發展環境，這是非常不負責任的做法。



黃介正提到，最近2027台海恐發生衝突再次成為話題，而2027台海衝突的說法並非首次被提及，包括美軍多位司令都曾發出類似警告，這次會再成為話題，主因是今年“漢光41號”演習是以想定2027台海衝突來進行演練，但美國過去會一直提及2027，主因是想把時間拉得近一些，讓台灣能有較高的警覺性，而不是指2027會真的發生台海衝突。



黃介正分析，會有2027台海衝突的說法，是因2027年剛好是中共第二十一次全國代表大會，又是解放軍建軍百年，也正是台灣大選最熱的時候，更是美國準備要再次進行總統初選的時候，在這樣的狀況下，如果台海發生衝突，不僅會打亂美、中、台內部的所有既定步調，也不符合各自利益。