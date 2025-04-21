中評關注：蔣萬安成抗綠戰將　考驗盧秀燕

台北市長蔣萬安近來頻頻和綠營激烈交鋒，更站上抗爭的第一線發聲。（中評社資料照） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市長蔣萬安近來很不一樣，不僅多次和綠營激烈交鋒，17日更站上國民黨抗爭司法不公第一線，並提出“倒閣”建議，已從市政型首長轉型成國民黨抗綠頭號戰將，為士氣低迷的藍營注入一劑強心針。



蔣萬安擺出戰鬥姿態，背後有其考量，撇開其“倒閣”建議後續能否成功不談，蔣應是看到藍軍深陷綠營設定的大罷免戰場中，罷綠委也被司法綁住，此時如再不站出來，恐怕連明年他要爭取市長連任都會大受影響。



這樣的轉變，讓蔣萬安成為國民黨面對罷免壓力的政治支撐，對台中市長盧秀燕也產生了許多戰略啟示。



身為蔣家第四代、外型帥氣的蔣萬安，從踏入政壇開始，就一直是藍營寄予厚望的政治明星，歷經“立委”與市長磨練，在公共議題上的論述力與應對能力日趨成熟，這次藉著國民黨地方黨部與罷綠委團體身陷司法風暴，轉型為抗綠旗手，無疑讓國民黨找到了形象鮮明的代表人物，也有望重新吸引過去流失的中間與年輕選民目光。



與蔣萬安形成強烈對比的是盧秀燕，盧同樣擁有地方治理成績與高民意支持度，更被認為是爭取2028大位的不二人選。但盧長期採取低調溫和風格，在市政領域固然有助鞏固地方選民信任；在國民黨陷滅黨危機之際，她若還不跳出來，就很難向支持者證明藍軍的2028之戰非她莫屬。



過去盧秀燕強調“做好市政比談政治更重要”，曾獲得好感，但當朝野進入肉搏、對決階段，若僅停留在地方守成角色，恐無法塑造大位人選所需的格局與領導魄力。而蔣萬安突破市長框架，對“賴政府”頻頻開砲，不畏綠營的批評，站上抗爭的第一線，顯然是盧現在最欠缺的部分。

