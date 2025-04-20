朱立倫、黃國昌22日會面　集結民意抗綠

國民黨主席朱立倫號召支持者26日上凱道戰獨裁，將在22日與民眾黨主席黃國昌會面商量細節。（中評社資料照） 中評社台北4月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨20日發出新聞稿指出，“賴政府”執政將屆滿一年，建設停滯不前、應對國際變局毫無解方，台灣社會內部持續消耗，司法也成執政黨對付在野政治工具，面對動盪變局，國民黨、民眾黨將於下周二（22日）上午九點半，召集“把民主還給台灣：在野領袖峰會”，由國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌出席，商討國際關稅情勢、“國會”改革、司法改革、罷免情勢等議題。



檢調近期偵辦罷免幽靈連署案，罷綠團體、國民黨多個縣市黨部都遭搜索約談，引起外界質疑檢方司法追殺。朱立倫日前率領黨公職赴北檢抗議，更號召支持者4月26日集結凱道“戰獨裁”，國民黨指出，此次會面，朱立倫也將與黃國昌研商“戰獨裁、反惡罷”集會遊行活動，希望集結最大的民意力量，對抗獨裁。



國民黨指出，“賴政府”上任近一年，舉凡任何大政是“在野找方法，執政找麻煩”；面對全球關稅戰，台灣沒有時間蹉跎，必須及時應對國際政經的情勢，同時有關在野監督的力量更必須透過持續的“國會”改革，深化台灣民主監度制衡的內涵，防止獨裁巨獸出現。



國民黨強調，這些日子以來，司法大規模搜索，從民眾黨的司法案件，再到國民黨黨公職、志工以及公民團體青年朋友遭到搜索、羈押，皆可看見台灣的司法淪落成執政黨打擊在野力量的幫兇，嚴重戕害司法的獨立性與公正性，製造了台灣人民的寒蟬效應。此時此刻的台灣，必須凝聚社會最大多數的力量，“把民主還給台灣”，因此在野領袖峰會的舉行，是為國家找出路。

