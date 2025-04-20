高雄雙罷劫負責人遭押　罷團：戰到一兵一卒

罷免綠委許智傑的領銜人朱磊獲新台幣15萬元交保，他指出會持續收件。（中評社） 中評社高雄4月20日電（記者 蔣繼平）檢調偵辦親藍民團罷免綠委連署涉偽造文書案，火燒到南部。罷免綠委黃捷、許智傑的“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢遭高雄地院裁定羈押禁見2個月，“高雄雙罷劫”總部20日開記者會否認檢方所指代簽，並批“綠色恐怖”政治干預司法，強調連署行動持續進行，會戰到一兵一卒。



遭鎖定罷免的綠委黃捷、許智傑20日也發動攻勢陸續質疑國民黨提供名冊給公民團體帶動輿論風向。



對此，國民黨高雄市黨部20日再次重申，市黨部從第一階段連署就一直是協助代收連署書，並沒有介入罷免活動，且黨員名冊涉及個資，市黨部絕無可能外流黨員名冊給人抄寫情形，呼籲黃捷及許智傑等所有綠營政治人物，不要再刻意帶風向，企圖指揮檢調辦案。



高雄地檢署偵辦“高雄雙罷劫”涉幽靈連署，檢方指“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢坦承代簽連署書，復訊後向法院聲押獲准，19日晚間遭高雄地院裁定羈押禁見2個月。罷免綠委許智傑的領銜人朱磊則獲新台幣15萬元交保，罷免綠委黃捷的領銜人黃晃枝則無保請回。



“高雄雙罷劫”總部20日開記者會，徐尚賢父親徐國祥在記者會上痛批綠色恐怖，他質疑為何全台這麼多罷免案，罷免藍委海闊天空、一路放行毫無障礙通通通過，違規、死亡的檢調單位都沒涉入。他強調，“高雄雙罷劫”是小民團完全沒有政黨奧援，自始自終憑自己勞力，兒子到市場一件一件將連署書收回，一步一腳印做出來的，並無統一代簽、代抄之事。



另外，外界也關心“高雄雙罷劫”核心人物徐尚賢若被收押，罷免二階連署行動是否還能順利進行？朱磊指出，在這幾天之後，連署民眾特別多，以前每天連署約200份，這幾天多了3倍，約800份到1000份，因此總部有信心在5月底完成二階罷免，不懼怕任何打壓。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標連署3萬5千份。