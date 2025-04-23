莊嚴：紅衫軍再起火候已到　只缺臨門一腳

曾擔任2006年紅衫軍倒扁總部副總指揮的民進黨前組織部副主任莊嚴。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫號召26日上凱道抗議“賴政府”司法打壓罷綠委行動。曾擔任2006年紅衫軍倒扁總部副總指揮的民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，“賴政府”全台大抓人導致民怨沸騰，已讓他嗅到當年紅衫軍發起前的氛圍，目前火候已到，只缺臨門一腳，就有機會重現當年紅衫軍遍地開花的盛況。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



莊嚴指出，朱立倫17日發起動員令號召黨員前往台北地檢署集結時，他當時人就在現場，也遇到許多紅衫軍倒扁運動時的老戰友，很多人都向他表達希望紅衫軍再起的想法，而他近期觀察因“賴政府”動用司法資源全台大抓人，確實已讓他嗅到民間一股強烈的不滿情緒與騷動氛圍。



他透露，幾天前他才去拜訪黨外大老、前新竹市長施性忠，施告訴他相當看不慣民進黨現在的所作所為，因為就算當年國民黨迫害他的時候也還有所節制，至少還會保留一些江湖道義，但現在民進黨的惡質早已更勝於當年國民黨的百倍和千倍。



莊嚴分析，2006年紅衫軍發起前其實早已醞釀約1年多的時間，當時大家對陳水扁的不滿情緒達到巔峰，所以最後才能一鼓作氣促成百萬人站出來倒扁的紅衫軍運動，而以目前民進黨繼續搞大罷免的態勢，這股民怨至少會持續積累到8月，且罷免後又要進行補選，這把火會一直燒到年底甚或明年初，所以紅衫軍再起真的是很有可能性的。