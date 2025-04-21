中評關注：藍白領袖峰會　能各取所需？

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌訂22日上午見面，進行“把民主還給台灣”在野領袖峰會，藍白諸多法案早已密切合作的當下，藍白能否真心合作各取所需，恐怕還有待觀察。



柯文哲從去年9月遭檢調羈押禁見已近8個月，這8個月期間儘管民眾黨頻喊“司法不公”，但並未見藍營有太多的呼應，儘管黃國昌在代理黨主席期間，一手推動“111釘孤枝”15萬人上街頭，但藍營未大動員、朱立倫也未現身活動相助，可以說藍營在司法這一局看了8個月的戲，白營也頗有微詞。直到綠營推動大罷免，檢調盯上“死亡連署”約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，才讓藍營上下如坐針氈，逼得朱立倫有進一步動作。



朱立倫主動聯繫黃國昌，要舉辦藍白領袖峰會，主要是為自己喊出的“罷免賴清德”帶風向。原因在要提案罷免賴清德，發動門檻是全體“立委”三分之二同意，也就是得要有75席，但藍白加一加最多也才62席，要罷免賴清德根本就不可能，當朱立倫喊出的隔天，立刻招來綠營譏諷。



既然提案罷免賴清德無法成案，朱立倫的如意算盤就是想藉著426上凱道的龐大民意，一振藍營士氣、壓倒“台獨”網紅八炯所號召，號稱有5.5萬人參加的反陸集會，否則若場面拚輸，百年大黨的招牌將成一場笑話，而朱立倫想到聯手的人正是有年輕族群支持者的民眾黨。顯見，朱立倫的短線操作是藉由白營來衝刺政治聲量。



至於民眾黨的短線操作思維，則是圍繞著創黨精神領袖柯文哲，外傳台北地方法院今年已密集排定101次合議庭期，光是5月就密集提解柯文哲出庭7次，預計今年11月27日完成相關審理，力拚年底結案、明年首季宣判。民眾黨內的猜測認為這並非壞事，無論宣判結果為何、檢辯是否上訴，屆時柯文哲將能在一審宣判後步出台北看守所。但這段期間白營仍須有不同議題來炒高政治能量，甚至是堆疊藍白合作善意，以共同推出地方首長人選，力搏2026地方選舉。

