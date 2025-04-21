藍轟綠31天未提預算解凍　假哭窮真甩鍋

國民黨團召開“民進黨凍結預算 只造謠不缺錢！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團21日召開記者會，痛批民進黨持續造謠，聲稱預算遭刪減、導致各項政務無法推行，但實際上“行政院”1個月以來，未送任何一案預算解凍案至“立法院”審議，完全是假哭窮、真甩鍋，只為添柴大罷免。



國民黨團今日於黨團記者室開“民進黨凍結預算 只造謠不缺錢！”記者會，由書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、“立委”葛如鈞出席。

